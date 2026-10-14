Місцем удару став павільйон «Єврогурту»

Унаслідок удару російського БпЛА по підприємству «Єврогурт» на вулиці Конякіна в Луцьку загинули шестеро людей. Також відомо про десятьох травмованих, розбір завалів триває.

Як повідомили у поліції Волинської області, окрім павільйону гуртівні також пошкоджено будинок на проспекті Соборності. Попередньо, травмовано двох людей, серед них – дитина. На місці влучань працюють екстрені служби.

Оновлено о 16:09. За інформацією Волинської ОВА, кількість загиблих зросла до шести. Тіло пʼяти людей знайшли під завалами гуртівні, одна людина померла у лікарні.

Про рух реактивного безпілотника в напрямку Луцька пресслужба Повітряних сил повідомила близько 11:45 14 жовтня. Через кілька хвилин після цього пролунав вибух. Загалом вночі та вранці в середу повітряну тривогу у місті оголошували шість разів: з 02:04 до 11:53.

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«Для оперативної допомоги правоохоронці розгорнули намети, куди люди можуть звернутися по допомогу», – зазначили в поліції.

За словами голови Волинської ОВА Романа Романюка, пожежу в гуртівні вдалося локалізувати. Наразі продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків.

Вулицю Конякіна, де розташована гуртівня, перекрили. За інформацією Луцької міськради, автобуси № 2, № 28, № 57 та тролейбуси № 5 курсують за зміненими маршрутами.