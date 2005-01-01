«Львівелектротранс» почав перевірку через оштрафовану у трамваї неповнолітню дівчину

Попередньо порушень з боку контролерів не було виявлено

У ЛКП «Львівелектротранс» триває службове розслідування щодо дій контролерів, які оштрафували неповнолітню дівчину через некоректний відбиток компостера на квитку. Про це 17 січня повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Службове розслідування стосується інциденту, який трапився у трамваї №8.

«Одна із пасажирок пред’явила квиток із некоректним відбитком компостера і тому виникло непорозуміння. Як наслідок, мамі однієї з дівчат не сподобалося, що її доньку оштрафували», - пояснив деталі конфлікту речник ЛКП «Львівелектротрансу» Іван Бондар.

Як додав Іван Бондар, у розпорядженні «Львівелектротрансу» є відеозаписи цієї ситуації. Попередньо порушень з боку контролерів не було виявлено: їхні дії були в рамках прописаних норм та чинного законодавства, а вимоги визнано законними у присутності працівників патрульної поліції Львова.

Офіційні результати службового розслідування будуть повідомлені пізніше.