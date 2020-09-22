У вівторок, 22 вересня, у Львівській міській раді підписали першу угоду про кооперацію з ОСББ – Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння в сфері управління та утримання багатоквартирних будинків.

Над розробкою документа працювали голови ОСББ спільно з департаментом житлового господарства та інфраструктури ЛМР. Цей процес тривав три місяці. Під час робочих зустрічей збирали усі проблеми, які можна вирішити на рівні міста.

«Перше, на чому акцентували увагу голови ОСББ, – продовження дії програми «Теплий дім». І ухвала сесії з того приводу прийнята. До 2025 року програму продовжили. Також, крім цього, говорили про те, щоб продовжити програму щодо підтримки будинків, які списані з балансу місцевих рад. І до 2023 року цю програму теж підтримали. Ще одне питання, яке було важливе для голів ОСББ, щоб ремонтом ліфтів у будинках займалися і районні адміністрації, які відносяться до ОСББ. Ми також вже внесли зміни», – розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Цей меморандум є поглибленням співпраці та об'єднанням зусиль для того, щоб забезпечити комфортне проживання у багатоквартирних будинках мешканців міста.

«Кожен будинок потребує інвестицій. Десь треба ліфт поміняти, десь треба з дахом навести лад, мережі. І ми маємо дуже багато програм у місті. І сьогодні, я вважаю, що це такий історичний момент для громади міста Львова. Тому що ми ще по кожному ОСББ будемо мати окремі протоколи: що, де, спеціально треба зробити», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

Меморандум передбачає налагодження співпраці в багатьох сферах. Йдеться про підтримку просвітницьких заходів та ініціатив; сортування сміття, поводження з твердими побутовими відходами; задоволення потреб для маломобільних груп населення; облаштування прибудинкових територій. А ще користування програмою «Теплий дім», що передбачає ремонт ліфтів та утеплення будинків.

У вівторок, 22 вересня, документ підписали представники лише кількох ОСББ. Однак зробити це можуть й інші управління багатоквартирних будинків. Для цього необхідно зголоситися до відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради, зареєструватись і отримати свій примірник.

Інструкція щодо підписання та шаблон документа доступна за посиланням.