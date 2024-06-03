Це третя хвиля скорочень після повномасштабного вторгнення

У Львівській міській раді провели чергове скорочення працівників. Станом на 1 червня там оптимізували ще 218 посад, повідомила пресслужба ЛМР. Скорочення пояснюють економією через війну.

«Зменшення чисельності працівників відбулося відповідно до затвердженої раніше структури виконавчих органів міськради. Від початку повномасштабного вторгнення у міській раді Львова відбулося три хвилі скорочення, де загалом оптимізували майже 400 посад», – повідомили у міськраді.

Станом на 1 червня у Львівській міській раді працює 1471 особа.

Нагадаємо, це вже третя хвиля скорочення кількості працівників у Львівській міській раді під час війни. Наприкінці 2023 року на сесії затвердили нову структуру виконавчих органів Львівської міської ради та ліквідували три департаменти: міської агломерації, управління персоналом та адміністративних послуг, а також розформували управління інформаційних технологій.