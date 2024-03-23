Інцидент трапився у тролейбусі №22 в суботу

У суботу, 23 березня, під час руху тролейбуса №22 у Львові один з пасажирів вийняв палицю і почав бити 13-річну дівчинку, яка сиділа на сидінні попереду. Така поведінка була несподіванкою для всіх, однак за кілька секунд інші пасажири зорієнтувалися, захистили дитину, а неадекватного чоловіка затримали.

Про інцидент повідомили у Telegram-каналі Zahidwtf 24/7 і оприлюднили відео з камери спостереження тролейбуса. При цьому невідомо, як воно опинилось у розпорядженні анонімного Telegram-каналу. На відео видно, як чоловік кремезної статури в кепці і спортивній куртці спершу спокійно сидить, тримаючи руками за обличчя, а потім раптово піднімається, витягує з-за пазухи коротку палицю та починає бити нею дівчину. Жертва починає тікати, але нападник її переслідує по салону тролейбуса.

У прес-службі патрульної поліції Львова зазначили, що інцидент трапився близько 15:20. Чоловіка затримали і доставили у відділ поліції для встановлення особи. Потерпілу дівчинку 2011 року народження шпиталізували.

Додамо, що толейбус №22 курсує від університету імені Франка в центрі до автовокзалу на вул. Стрийській.