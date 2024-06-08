Власники шістьох автомобілів написали заяви

У суботу вранці, 8 червня, 21-річна дівчина пошкодила шість автомобілів у Львові на вулиці Якова Головацького. Затримав її патрульний, у вільний від служби час. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Інспектор Святослав Герчаківський з відділу звʼязків із громадськістю прокинувся близько четвертої години ранку від криків та звуку розбитого скла. Подія відбулася на вулиці Якова Головацького. Він вибіг на балкон та побачив розбиті автівки сусідів. Той хто це зробив встиг втекти, але очевидці описали причетну особу і вказали напрямок, куди вона пішла», – повідомили деталі події у патрульній поліції.

Поліцейський одразу вирушив на пошуки. На одній із сусідніх вулиць він виявив дівчину, яка відповідала опису. 21-річна дівчина зізналася у скоєному. Ймовірно вона була під дією заборонених речовин.

На опублікованих патрульною поліцією фото видно розбиті задні вікна в автомобілях.

Фото патрульної поліції

Власники шістьох автомобілів: Ford Focus, ВАЗ, Peugeot, Volkswagen, Renault та Fiat написали заяви. На місці події працювали слідчі.