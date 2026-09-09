Тимчасові споруди потрапили в межі червоних ліній та перешкоджали реконструкції вулиці

Власники самостійно демонтували п’ять МАФів у Львові. Тимчасові споруди потрапили в межі червоних ліній та перешкоджали реконструкції вулиці. Відповідне рішення ухвалив виконком. Про це в середу, 9 вересня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Йдеться про кіоски, які розташовані на вул. Мазепи та перешкоджають реконструкції вулиці. На цій ділянці під час ремонту мають покращити доступ до медичних закладів, розширити вулицю до чотирьох смуг, а також облаштувати виділені смуги для громадського транспорту та велодоріжки.

«Після роз’яснювальної роботи, яку провело КП “Адміністративно-технічне управління”, власники споруд самостійно їх демонтували», – йдеться у повідомленні.

Ще один МАФ демонтували у Рудному на вул. Володимира Великого. Зазначається, що кіоск не мав необхідної дозвільної документації та не був внесений до комплексної схеми. Відповідне рішення щодо демонтажу також ухвалив виконавчий комітет. Власник МАФу самостійно розібрав його, і після демонтажу має відновити благоустрій території та впорядкувати її.

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