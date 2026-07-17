Старий шар асфальту вже зрізали

У Львові змінили графік асфальтування вул. Шевченка на ділянці від вул. Брюховицької до вул. Томашівської. Роботи проведуть у два етапи замість трьох, а в суботу, 18 липня, частина автобусів курсуватиме за скороченими маршрутами.

Як повідомили у Львівській міської ради, дорожні роботи триватимуть з 22:00 п'ятниці, 17 липня, до 22:00 суботи, 18 липня.

Перший етап розпочнеться о 22:00 у п'ятницю. До 06:00 суботи дорожники асфальтуватимуть перехрестя вулиць Шевченка та Брюховицької. На цей час рух транспорту через перехрестя повністю перекриють. Після завершення робіт, о 06:00, перехрестя відкриють для проїзду.

Другий етап триватиме з 06:00 до 22:00 суботи. У цей час укладатимуть верхній шар асфальту на вул. Шевченка між вул. Брюховицькою та вул. Томашівською. Рух транспорту на цій ділянці буде перекритий.

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Як пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, у п'ятницю зміни в русі громадського транспорту не запроваджуватимуть, оскільки роботи виконуватимуть уночі.

Натомість у суботу автобуси №6А, №11, №12, №47А, №49А та №61 курсуватимуть лише до перехрестя вулиць Шевченка – Калинова через вул. Брюховицьку та Калинову.

Для сполучення з мікрорайоном Рясне-2 та прилеглими громадами від перехрестя з вул. Томашівською (ТЦ «ВАМ») організують роботу чотирьох шатл-басів. Три автобуси їздитимуть за маршрутом Рясне-2 – Рясне-1 (ТЦ «ВАМ»), ще один – Підрясне – Рясне-Руське – Рясне-1 (ТЦ «ВАМ»).

Схема руху. Фото ЛМР

Якщо погодні умови погіршаться, графік виконання робіт можуть змінити.