У Львові ліквідували пожежу в квартирі десятиповерхівки

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 09:522240

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У Львові у четвер, 28 грудня, близько 14:40 виникла пожежа у квартирі на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку на вул. Широкій, 29. Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

На місце події негайно виїхали два пожежно-рятувальні підрозділи і представники оперативно-координаційного центру. Завдяки оперативному реагуванню, вдалося запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати квартиру від знищення вогнем.

Пожежу ліквідували о 15:04. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 м2.

Обставини виникнення пожежі та причина загорання з’ясовуються. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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У Львові уночі ліквідували пожежу у багатоповерхівці ZAXID.NET
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