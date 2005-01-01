У Львові уночі ліквідували пожежу у багатоповерхівці

У Львові у вівторок, 26 грудня, близько 4:00 виникла пожежа у квартирі на четвертому поверсі житлового будинку на вул. Я. Музики, 34. Унаслідок пожежі знищене майно у квартирі, площею 40 м2, проте людей вдалося евакуювати. Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

«Пожежа була складною. Було досить сильне задимлення, яке поширилося на сусідні квартири. Під час пожежі евакуювали десятьох людей. Зокрема чотирьох дорослих та одну дитину спускали за допомогою колінчастого підйомника через вікно. Ще п’ятьох людей евакуйовували в апаратах захисту дихання. Двадцятьох сусідів вивели по сходах», - повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області.

Мешканців квартири та сусідів оперативно евакуювали

Зазначено, що пожежу вдалося загасити о 4:20. Над її ліквідацією працювали п’ять рятувальних підрозділів, 25 рятувальників. Причини пожежі встановлюють.