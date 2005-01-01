У Львові рятувальники показали, як від бенгальських вогнів горять карнавальні костюми

СуспільствоМарічка Крижанівська, 22 грудня, 16:48 5900

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Карнавальні костюми загораються від бенгальських вогнів за лічені секунди. Такий експеримент провели львівські рятувальники. Упродовж місяця вони їздять у садочки та школи і наочно показують, що буває при необережному використанні вогнів і піротехніки.

Перед одним із львівських садочків рятувальники запалили бенгальські вогні біля двох карнавальних костюмів зі штучних тканин. Обидва загорілися за лічені секунди. Такі штучні волокна моментально плавляться і приклеюються до шкіри, окрім того виділяють токсичний дим.

«Сьогоднішній експеримент показав, що достатньо лише легкого дотику бенгальського вогника до дитячого костюма, щоб він зайнявся. Це в кінцевому результаті може закінчитися опіками дітей. Під час горіння костюма виділяється велика кількість отруйних продуктів горіння», – пояснює речник управляння ДСНС Львівщини Ігор Курус.

Такі рейди рятувальники роблять у школи та садочки упродовж місяця напередодні свят. Батькам радять купувати костюми з натуральних тканин і не запалювати вогників.

«Була можливість брати костюм для нашої дитини з гірляндами, щоб світилися, але ми відмовилися і взяли безпечніший», – каже мама, пані Соломія.

А керівникам закладів рятувальники нагадують, що свята можна проводити лише у безпечних приміщеннях зі справною пожежною сигналізацією.

«Якщо зал на більше, ніж 50 осіб, має бути два виходи. У нас у садочку, який ми нині оглянули, було 4 виходи, тобто зал безпечний. Друге – це забезпечення первинними засобами пожежогасіння. Що би не сталося, завжди під рукою має бути вогнегасник», – коментує заступник начальника управління ДСНС Львівщини Орест Галанко.

Заразом надзвичайники нагадали, що ялинка має бути на твердій стійкій підставці, забороняють використовувати прикраси з вати, тканини і гуми. Ілюмінацію варто брати лише сертифіковану.

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