Директор та головний інженер оборонного підприємства брали хабарі за сфальшовані випробування військової техніки

Поліцейські спільно з СБУ викрили на Львівщині схему одержання хабарів під час випробувань оборонної продукції, до якої причетні директор та головний інженер відокремленого підрозділу «Сертифікаційно-метрологічний випробувальний центр “ЛОРТА”». За версією слідства, посадовці оборонного підприємства за гроші фальшували висновки про якість техніки.

Як повідомили у п’ятницю, 8 серпня, у СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, директор та головний інженер сертифікаційно-метрологічного випробувального центру державного підприємства, що займається випробуваннями оборонної техніки, за винагороду вносили до офіційних протоколів неправдиві дані про якість продукції.

«Не проводячи належних випробувань, фігуранти закривали очі на недоліки озброєння та за гроші вписували до документів позитивні висновки, а отримані за це кошти розділяли між собою, оминаючи будь-який офіційний облік», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Керівників підприємства затримали під час передачі чергового траншу хабаря

Слідство задокументувало щонайменше два випадки таких перевірок. В одному випадку йшлося про випробування роботизованої турелі, а в іншому – ударного надводного комплексу, які надав на тестування директор приватної фірми.

Обох посадовців затримали під час одержання чергового траншу – 80 тис. грн. Під час обшуків у них вилучили документацію, чорнові записи, гроші та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність. За даними ZAXID.NET, на хабарі попалися посадовці відокремленого підрозділу «Сертифікаційно-метрологічний випробувальний центр “ЛОРТА”».

Затриманим повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ).