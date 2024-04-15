П’ятисекційний низькопідлоговий трамвай марки «Електрон» має систему кондиціонування салону і кабіни водія, з пониженим рівнем вібрації та шуму

У понеділок, 15 квітня, у Львові на маршрут запустили останній, десятий, низькопідлоговий трамвай «Електрон», придбаний за кошти Європейського інвестиційного банку. Він курсуватиме за маршрутом №8, що сполучає мікрорайон Сихів із центром міста. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Підбиваємо підсумки співпраці з Європейським інвестиційним банком. Запустили на маршрут десятий низькопідлоговий трамвай “Електрон”. Усі трамваї були придбані за підтримки Європейського банку», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, оновлення рухомого складу ЛКП «Львівелектротранс» стало можливим завдяки участі Львова у проекті «Міський громадський транспорт України», що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах проекту місто отримало 17,4 млн євро кредиту на закупівлю десяти п’ятисекційних трамваїв. Контракт на поставку цих трамваїв ЛКП «Львівелектротранс» уклало у вересні 2020 року, а перший з них місто отримало у грудні 2021 року. Нові трамваї «Електрон» курсують переважно за маршрутом №8.

Зазначимо, п’ятисекційний низькопідлоговий трамвай марки «Електрон» має систему кондиціонування салону і кабіни водія, з пониженим рівнем вібрації та шуму. Широкі двері і низький рівень підлоги вагону дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів, особливо зручні для пасажирів з дітьми та маломобільних людей. Кількість місць для сидіння – 56, загальна пасажиромісткість трамвая – 265 осіб. Підлога вагона в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Трамвай обладнаний зовнішніми та внутрішніми відеокамерами панорамного огляду.