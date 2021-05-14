Тролейбуси №24, 25 та №31 не курсуватимуть через ремонт вул. Шота Руставелі

У п’ятницю та суботу, 14 – 15 травня, через ремонт вул. Шота Руставелі у Львові тимчасово не курсуватимуть три тролейбусні маршрути. Йдеться про тролейбуси №24, 25 та №31.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у п’ятницю, 14 травня, тролейбусні маршрути №24, 25 і 31 не курсуватимуть з 20:00, а в суботу – із 19:00 та до кінця дня. У неділю усі маршрути мають працювати згідно з графіком.

Тролейбусний маршрут №24 сполучає вул. Шота Руставелі та Санта Барбару, маршрут №25 сполучає вул. Шота Руставелі та «Автовокзал», а тролейбуси №31 курсують з вул. Шота Руставелі до Пульмонологічного центру, що неподалік Сихівського цвинтару.