Після скарг мешканців у Львові напрацюють механізм регулювання популяції лисиць
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 серпня
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У вівторок, 25 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
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- Екзотика чи небезпека. Лисиці все частіше стають сусідами людей навіть в умовах великого міста.
- Ще одна місія у Львові. Українські та французькі лицеві хірурги знову допомагають дітям.
- Загинули у боях за місто у вересні 1939 року. У Львові стартує другий етап ексгумації останків військовослужбовців Війська Польського.
- Тихе відновлення. Риболовля для ветеранів з Unbroken перетворюється на релакс-терапію.
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