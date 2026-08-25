Ворожим егентом виявився безробітний мешканець Дніпропетровщини

Контррозвідка СБУ затримала у Львові 20-річного мешканця Дніпропетровщини, який розвідував об’єкти критичної інфраструктури та місця базування військових і малював на будівлях графіті із чат-ботом для співпраці з ворогом.

Як повідомили у вівторок, 25 серпня, в СБУ Львівщини, зловмисник відстежував координати, які ворог міг використати для нової серії атак по об’єктах Укрзалізниці, адмінбудівлях та Силах оборони. Агентом виявився 20-річний безробітний з Дніпропетровщини.

За версією слідства, він працював одразу на двох кураторів з РФ. За інструкцією одного з них агент мав зібрати розвіддані про потенційні цілі на Львівщині та Харківщині для підготовки ударів.

«Для виконання завдань в західному регіоні він прибув до Львова, де фіксував на телефонну камеру зовнішні периметри об’єктів, позначав їхні геолокації на гугл-картах та звітував російському спецслужбісту», – повідомили в СБУ.

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У телефоні затриманого виявили переписки з кураторами з Росії

Крім того, за завданням іншого куратора з Росії агент придбав аерозольний балончик з чорною фарбою, щоб малювати на стінах львівських будівель провокаційні графіті.

«У цих надписах фігурант мав наносити графіті з посиланням на спеціально створений чат-бот, який російські спецслужбісти використовують для вербування людей за обіцянку легких грошей», – додали в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його на гарячому, коли він в черговий раз намагався сфотографувати українські об’єкти. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон з доказами збору розвідувальної інформації та контакти з ворогом.

Агенту повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.