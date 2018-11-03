У Львові поліція затримала нападників по слідах крові на взутті

Уночі, 3 листопада, патрульні отримали повідомлення, що на вул. Княгині Ольги невідомі напали на чоловіка та намагались забрати його велосипед. Як інформує патрульна поліція Львівщини, нападниками виявились двоє 33-річних чоловіків.

Приїхавши на місце, інспектори виявили потерпілого, який розповів деталі злочину та надав детальний опис зловмисників. Патрульні почали обстежувати прилеглу територію та виявили двох чоловіків, які підпадали під орієнтування. В одного з них на взутті були сліди крові.

Згодом потерпілий, якого госпіталізували в лікарню, впізнав їх. Двох 33-річних затриманих передали слідчим Франківського відділу поліції.