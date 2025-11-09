Ігор Малетич помер у віці 55 років

8 листопада помер багаторічний настоятель львівської церкви Параскеви Пʼятниці на Підзамчі митрофорний протоієрей Ігор Малетич. Про це повідомили на сторінці Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ.

«Львівсько-Сокальське єпархіальне управління з сумом сповіщає, що на 55-му році життя, 8 листопада 2025 року, спочив у Бозі митрофорний протоієрей Ігор Малетич. Керуючий єпархією митрополит Димитрій вислювлює спічуття рідним, сотрудникам та усім парафіянам. Царство небесне отцю Ігорю та вічний спокій!», – зазначено у повідомленні єпархії.

На парафіяльній сторінці у фейсбуці зазначено, що настоятель храму помер внаслідок хвороби.

У понеділок, 10 листопада, у Пʼятницькому храмі о 18:00 відбудеться парастас. У вівторок, 11 листопада, о 09:00 розпочнеться Божественна літургія архиєрейським чином та похорон. Поховають священника на цвинтарі у Брюховичах.

Церква Параскеви Пʼятниці на Підзамчі є однією з найстаріших храмів Львова. Першу церкву на цьому місці могли звести ще на межі XIII-XIV століття, теперішній перебудували у XVII ст. Її вежа мала оборонне призначення, на мурах церкви є залишки бійниць. У церкві є ренесансний іконостас XVI-XVII століття.