Тетяна Кучерява стала першою жінкою-танкісткою у 2015 році

У Львові, у четвер, 27 серпня попрощалися з 39-річною Тетяною Кучерявою – першою в Україні жінкою-танкісткою, кандидаткою психологічних наук і старшою викладачкою Національної академії сухопутних військ. Напередодні, 26 серпня, військова померла після дев’яти місяців боротьби з онкозахворюванням.

Про смерть Тетяни Кучерявої повідомив її чоловік Олег Дундук, який служить у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. Він написав, що його дружина дев’ять місяців боролася з хворобою. Згодом про чин прощання зі захисницею повідомила Львівська міська рада.

Прощання із захисницею відбулося у Львові 27 серпня. Чин похорону розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після цього на площі Ринок провели загальноміську церемонію прощання.

Тетяну Кучеряву поховали на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87.

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Військовий шлях Тетяни Кучерявої

Тетяна Кучерява була родом із селища Шевченкове Харківської області. Вищу освіту вона здобула у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», а військову підготовку проходила на військовій кафедрі при Військовому інституті танкових військ.

До військової служби Кучерява долучилася у 2011 році. Через чотири роки, у 2015-му, вона стала першою в Україні жінкою-танкісткою.

У 2016 році Тетяна Кучерява стала заступницею командира гуманітарного проєкту «Евакуація 200» Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ. У межах цієї роботи вона займалася ексгумацією, транспортуванням та передачею родинам тіл загиблих українських військовослужбовців.

Пізніше Кучерява працювала у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де передавала свій військовий досвід курсантам.

За службу Тетяну Кучеряву відзначили відомчими нагородами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. Захисниця мала військове звання підполковниці.

Захисниця померла через рак четвертої стадії. У неї залишилися чоловік, син, мати та сестра.