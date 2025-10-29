Нова керівниця управління інженерного господарства ЛМР Ірина Мауль

У середу, 29 жовтня, у Львівській міськраді представили нову керівницю управління інженерного господарства Ірину Мауль. Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Досі Ірина Мауль очолювала Ремонтно-аварійну службу та, за словами Андрія Москаленка, «змогла перетворити підприємство на сучасну сервісну компанію, що працює швидко, якісно та з повагою до мешканців».

Нову керівницю представили колективу управління

Перший заступник мера також повідомив про інші кадрові зміни. Так Іван Матківський, який до цього очолював згадане управління, переходить на роботу в Галицьку районну адміністрацію на посаду заступника голови. Він зосередиться на питаннях готовності інженерної інфраструктури центральної частини міста.

Роман Гавчак із Галицької адміністрації переходить працювати на посаду заступника у Залізничну адміністрацію.