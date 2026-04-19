У суботу, 18 квітня, у Львові помер громадський діяч, колишній очільник «Товариства Лева» та депутат Львівської міської ради кількох скликань Ігор Добко. Про це повідомив голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради Юрій Лукашевський, у неділю, 19 квітня.

Ігор Добко був депутатом Львівської міської ради І, ІІІ та IV скликань, брав участь у громадських ініціативах у Львові та долучався до розвитку міста. Він очолював одну з перших незалежних громадських організацій УРСР «Товариство Лева».

У травні Ігорю Добку мало виповнитися 64 роки. За інформацією Еспресо.Захід, громадський діяч помер під час гри у волейбол, однак на фейсбук-сторінці самого Добка користувач Олександр Волошнський опублікував допис про те, що Ігор Добко помер під час пробіжки у Стрийському парку.