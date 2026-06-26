У Львові зафіксували найспекотніше 25 червня

У Львові 25 червня зафіксували новий температурний рекорд. Максимальна температура повітря цього дня сягнула 30,2 градуси тепла, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, це найвищий показник для 25 червня за весь період метеорологічних спостережень у місті.

Попередній температурний максимум для цього дня становив 29,2 градусів тепла. Його фіксували двічі – у 1951 та 1967 роках. Цьогорічний показник перевищив історичний рекорд одразу на один градус.

До слова, у п’ятницю, 26 червня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 12–14 градусів, вдень 29–31 градусів тепла.

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Із 26 червня хвиля аномальної спеки пошириться на Україну – найспекотніше очікується на заході країни – до 38 градусів тепла. Аномальна спека триматиметься протягом кількох днів, а потім прийде різке похолодання.

Нагадаємо, у травні цього року Львів також встановив погодний рекорд, але вже з протилежним знаком. Тоді синоптики зафіксували рекордно низьку для цієї дати температуру повітря – вночі стовпчик термометра опустився до 2,2 градусів тепла.