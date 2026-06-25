У Львові та на Львівщині спека трішки посилиться

У п’ятницю, 26 червня, у Львові та на Львівщині спека трішки посилиться. Вдень варто очікувати уже 32°С тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 26 червня погоду визначатиме східна частина антициклону над Європою.

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Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 26 червня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 12–17°С, вдень 27–32°С тепла.

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Прогноз для Львова: у п’ятницю, 26 червня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 12–14°С, вдень 29–31°С тепла.

Із 26 червня хвиля аномальної спеки пошириться на Україну – найспекотніше очікується на заході країни – до 38°С тепла. Аномальна спека триматиметься протягом кількох днів, а потім прийде різке похолодання.

З детальним прогнозом синоптиків для різних областей України із 26 червня по 4 липня можна ознайомитися за посиланням. Раніше ми також повідомляли, як допомогти організму швидше адаптуватися до спеки і не почуватися розбитим.

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