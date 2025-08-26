У Львові ветеран з ампутованою рукою доглядає за 60 собаками в ЛКП «Лев». Василю Величку 32 роки, він з Рівненщини. Ветеран вигулює, годує та прибирає за тваринами. Його колеги пишаються ним, а чоловік закликає інших ветеранів з пораненнями не зупинятись і розвивати свої навички.



Василь Величко служив у війську з 2017 до 2020 року. Звільнився, коли закінчився контракт. А з початком повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Поранення отримав під час контрнаступу на Харківщині.

«СПГ, по військовому “сапог”, пряме попадання. Відсікло руку практично відразу, трохи на шкірі повисіла. Скажу чесно, те, що я втратив руку, для мене не було проблемою взагалі. Так, сталась така прикрість, але життя продовжується, на цьому не треба зациклюватися, зупинятися, навпаки, треба розвиватися», – сказав ветеран, доглядальник за собаками в ЛКП «Лев» Василь Величко.



Після реабілітації Василь Величко трохи працював кур’єром у Львові. А після – прийшов до ЛКП «Лев» доглядати за тваринами, яких дуже любить.

«Мені все пояснили, показали, дали з собачкою погуляти: однією, а потім другою. До вечора я погуляв, подумав, прийшов наступного дня і сказав, що знову хочу з собачкою погуляти. Так приходив, гуляв, дуже сподобалося з тваринами працювати», – додав ветеран.

Тепер в ЛКП «Лев» Василь Величко опікується близько шістдесятьма собаками. Він годує, прибирає за ними та вигулює кожного. Для зручності йому придбали спеціальний пояс-повідок. Тепер чоловік знає характер та настрій кожної тварини. Інколи приходить провідати своїх улюбленців навіть у свій вихідний.

«Коли бачиш, як вони звикають до людей і починають знову іти до них, то вже не хочеться їх зраджувати. Хочеться бути ближче до них, щоб і їм якось веселіше було, та й самому веселіше», – сказав Василь Величко.

Така робота для ветерана – емоційна розрада. Каже, що терапію з тваринами мали б прописувати навіть медики, адже це неабияк допомагає відволіктися. Тож радить і іншим ветеранам приходити до центру.



«Люди відволікаються від повсякденних справ, від війни, від поганих думок. Якщо просто прийти, взяти собаку, погуляти, то ти розслабишся, і собака біля тебе побігає щаслива», – додав Василь Величко.

У ЛКП «Лев» планують розвивати напрям реабілітації з тваринами для ветеранів. А ще – тут вже є чимало оновлень.

«Намагаємося трохи трансформувати ЛКП "Лев". У нас є на меті – повністю оновити послуги. Ми оновили лабораторію, стоматологічні послуги, запускаємо кілька нових послуг УЗД. Рентген ремонтуємо. Є в нас нові меблі», – розповіла директорка ЛКП «Лев» Юліана Саврук.

Тим часом ЛКП «Лев» шукає ще одного доглядальника за собаками, хірурга та економіста. Приходити вигулювати собак можна щодня: з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 19:00.