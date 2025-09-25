Фрагмент диптиху Наталії Руденко-Краєвської «Передчуття війни»

26-28 вересня 2025 року у Львові відбудеться третє міжнародне «Львівське квадрієнале сценографії», започатковане Галереєю сценографії і вперше проведе в 2018 році «Львівське квадрієнале сценографії. Прев’ю».

Термін «сценографія» організатори розглядають максимально широко, визначаючи ним всі можливі сучасні прояви візуального мистецтва в царині сценічного дизайну і навіть більше: візуальної складової перформативних мистецтв по за класичним сценічним майданчиком. Формат квадрієнале – тобто подія, яка повторюється кожні чотири роки, передбачає фокусування на мистецьких процесах, подіях і явищах кількох попередніх років і сьогодення.

Родзинкою Квадрієнале 2025 став спецпроєкт «Сценічний дизайн. Діалог ідентичностей: Україна-Литва» який реалізовано в партнерстві з Литовським музеєм театру, музики і кіно, за підтримки Українського Інституту.

Основою спецпроєкту і першою подією Квадрієнале стала спільна виставка сучасних українських та литовських художників театральних костюмів у Вільнюсі.

Подальша програма буде реалізована традиційно у Львові. ЇЇ стрижнем стане низка художніх виставок українських та іноземних митців, крім того на учасників і відвідувачів Квадрієнале чекатиме насичена та різноманітна програма публічних подій: лекції, майстер-класи, і дискусії та презентації. Повну програму можна побачити тут.

Програма основних подій:

26 вересня, п’ятниця

10:30 – Зустріч та публічна бесіда зі студентами-сценографами. Серед учасників ‒ представники провідних мистецьких академій та університетів.

вул. Валова, 9

14:00 – «Майстерня сценографа для дітей» від Школи мистецтв «Вільних та небайдужих»

Будинок Головної пошти

12:00 – Майстер-клас із театрального світла від Світлани Змєєвої.

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

12:00 – Відкриття виставки «Руйнація ідеалу». Експозиція сценографії та костюмів Матіаса Енгельмана (Австрія) до опери Ріхарда Вагнера «Лоенгрін»

Експериментальна сцена «Львів Опера: Малярка»

13:00 – Презентація спецвипуску театрознавчого часопису «Просценіум». Випуск присвячено мистецтву сценографії. Презентація експозиції «СценоГраф», присвяченої творчості художника Мирона Кипріяна

Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької

16:00 – Перформанс від мистецького об’єднання «Хвиля». Відкриття міжнародної виставки «Львівське Квадрієнале Сценографії 2025. Точка змінює простір». Виставка українських та іноземних художників сценографів і художників театрального костюма

Zenyk Art Gallery

19:00 – Відкриття персональної виставки Дайнюса Бендікаса (Литва). Експозиція костюмів до вистави «Сплячі» Литовського національного драматичного театру. Режисер ‒ Оскарас Коршуновас, за п’єсою Маріуса Івашкевічюса

Галерея Артцентру «Дзиґа»

27 вересня, субота

13:00 – Публічна бесіда з українськими та іноземними учасниками Квадрієнале.

Спікери:

Юрген Мюнцер (Австрія), художник

Біруте Укрінайте (Литва), художниця

Ауксе Капочуте (Литва), заступниця директорки Литовського музею театру, музики і кіно

Zenyk Art Gallery

14:00 – «Майстерня сценографа для дітей»

Будинок Головної пошти

16:30 – Відкриття міжнародної виставки «Львівське Квадрієнале Сценографії 2025. Спільний простір». Експозиція фотографії «Театральний костюм на сцені, за лаштунками та в об’єктиві». Експозиція робіт та інсталяцій сценографів і художників театрального костюма. Експозиція студентських робіт

Будинок Головної пошти

19:00 – Показ вистави «Другу». Режисер Олег Онещак, композиторка Марія Верб’яна, сценографка: Олександра Нагірна. Діють: Олег Онещак та Марія Верб’яна

Вуличний майданчик у Закапелку Марека біля «Дзиґи»

28 вересня, неділя

13:10 – Публічна дискусія «Фотограф і фотографія в театральному процесі»

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

14:00 – «Майстерня сценографа для дітей: показ театральних костюмів» від Школи мистецтв вільних та небайдужих

Будинок Головної пошти

18:30 – «Янгольський перформанс». Марина Пономаренко (поезія), Варвара Турта (клавесин), костюми Богдана Поліщука.

Закапелок Марека біля «Дзиґи»