Історія симпозіуму розпочалася ще у 1989 р

5-15 жовтня Львів прийматиме Міжнародний симпозіум гутного скла – найтриваліший у світі форум цього мистецтва, започаткований у 1989 році художником Андрієм Бокотеєм. Цьогоріч він об’єднає митців з 11 країн світу: України, Болгарії, Латвії, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, США, Швеції та Японії.

Протягом десяти днів художники працюватимуть у майстерні гутної печі Львівської національної академії мистецтв. Центральною подією стане створення виставкового проєкту World Glass for Ukraine, присвяченого боротьбі України проти російської агресії. До роботи над інсталяцією долучаться й ветерани, які проходять реабілітацію в Центрі «Unbroken». Підсумкову виставку презентують 14 жовтня в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького.

Окрім творчих сесій, симпозіум включатиме виставки українських і закордонних художників, конкурс молодих склярів, наукову конференцію, презентацію монографії та прем’єрний показ документального фільму про Андрія Бокотея.

6-11 жовтня 09:00-15:00 – Робота в майстерні гутна піч, кафедра художнього скла ЛНАМ, Львів, вул. Кубійовича, 35а.

6-8 жовтня 15:00-18:00 – Міжнародна науково-практична конференція. Локація: Галерея ЛНАМ, Львів, вул. Кубійовича, 35б. На Міжнародній науково-практичній конференції «Світове студійне скло. Традиція та експеримент» представлять свою творчість відомі художники-склярі зі США, Литви, Латвії, Болгарії, Нідерландів, Японії, Румунії та Польщі. У доповідях-презентаціях піднімуть важливі питання розвитку сучасного студійного скла, впливу новітніх технологій на традиційні методи обробки художнього скла.

6-10 жовтня 10:00-18:00 – Виставка конкурсних робіт на Премію Андрія Бокотея 2024-2025. Локація: Галерея ЛНАМ, Львів, вул. Кубійовича, 35б. У попередніх п'яти конкурсах взяли участь 42 професійні митці та студенти мистецьких закладів освіти, які представили 96 унікальних композицій. У склад журі на чолі з Президентом НАМ України Віктором Сидоренком входять відомі митці з України, США, Литви та Китаю. Нагородження переможця Премії 2024-2025 відбудеться в Галереї ЛНАМ 10 жовтня об 11:00 год. Переможець отримає змогу взяти участь у двомісячній резиденції в найвідомішому світовому центрі Школа Пілчак у США, оплату на подорож і стипендію в розмірі 2000 дол. США.

7 жовтня 19:00 – Виставка робіт студентів кафедри художнього скла ЛНАМ. Локація: Музей скла у Львові, пл. Ринок, 2. Кафедра художнього скла ЛНАМ – єдина платформа вищої освіти в Україні з підготовки художників-склярів. В експозиції будуть представлені авторські об’єкти з гутного скла, твори у техніках холодної обробки, термічного формування, вітража та розпису.

8 жовтня 16:00 – Презентація монографії Михайла Бокотея «Студійне скло в Україні». Локація: Галерея ЛНАМ, вул. Кубійовича, 35б. Монографія Михайла Бокотея присвячена історії та становленню міжнародного руху студійного скла. Окрему увагу приділено українському художньому склу, яке спирається на давні традиції гутництва та розвивалося паралельно зі світовими тенденціями.

9 жовтня 15:00 – Презентація фільму «Мистецтво народжене вогнем. Андрій Бокотей». Локація: Галерея ЛНАМ, вул. Кубійовича, 35б. Прем’єрний показ документального фільму про засновника Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, Музею скла у Львові, піонера міжнародного руху студійного скла, народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України, професора.

12 жовтня 19:00 – Виставка скла Ігоря Вуйціка та Маріуша Лабінського. Локація: Музей скла у Львові, пл. Ринок, 2. Подія розкриє глядачеві мистецький доробок відомих польських художників-склярів, які від початку професійної активності демонструють зацікавленість у різних сферах діяльності, що репрезентує культуру та мистецтво Вроцлава і Нижньої Сілезії.

13 жовтня 16:00 – Закриття виставки Ольги Турецької «Вдома». Локація: Дім Франка, Львів, вул. Івана Франка, 150. Експозиція об’єднує об’єкти, що народилися з особистого досвіду війни та пошуку власного місця у світі.

14 жовтня 17:00 – Відкриття Міжнародного виставкового проєкту World Glass for Ukraine. Локація: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, Львів, пр. Свободи, 20. Колекція зібраних композицій доповнить фонди Музею скла у Львові.