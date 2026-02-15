Тимчасовий офіс Посольства у Львові, який працював із лютого 2022 року

12 лютого у Львові офіційно відкрили Офіс посольства Великої Британії. У церемонії взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон та міський голова Львова Андрій Садовий. Про це повідомила Львівська міська рада, у неділю, 15 лютого.

Новий Офіс представлятиме Сполучене Королівство у восьми західних областях: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Тимчасовий офіс посольства у Львові працював із лютого 2022 року. Тепер його перезапущено як постійний Офіс, який очолюватиме Світлана Яворська.

Як йдеться у повідомленні, новий Офіс зміцнить взаємодію Сполученого Королівства з місцевою владою, громадянським суспільством і регіональними партнерами на заході України.

Андрій Садовий повідомив, що ідея відкриття офісу посольства Великої Британії у Львові була для нього важливою протягом двадцяти років, і тепер вона стала реальністю.

У Львівській міській раді наголошують, що відкриття постійного Офісу посольства Великої Британії у Львові є не лише дипломатичним кроком, а й сигналом довіри до міста та регіону, які з 2022 року стали одним із центрів міжнародної взаємодії та підтримки України.