У Львові відкрили ще один пункт для оформлення пільгових е-квитків
У Львові відкрили ще один пункт, де можна подати документи, а також отримати пільгову транспортну картку «ЛеоКарт». Львів’ян приймають у ЛКП «Левандівка» на вул. Широкій, 86Б. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.
Зазначимо, що раніше цього тижня вже відкрили два додаткові пункти видачі пільгових карток для проїзду в громадському транспорті. Йдеться про ЦНАП у с. Лисиничі на вул. Шевченка, 48 та вул. Липинського, 11 в будівлі Шевченківської райдержадміністрації.
Зазначимо, що у Львові подати документи на виготовлення «ЛеоКарт» можна в 26 пунктах:
- ЦНАП м. Львів, вул. К. Левицького, 67;
- ЦНАП м. Львів, вул. Виговського, 32;
- ЦНАП м. Винники, вул. Галицька, 12;
- ЦНАП смт Рудне, вул. Грушевського, 55;
- ЦНАП смт Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2А;
- ЦНАП м. Львів, вул. Шевченка, 374;
- ЦНАП м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85;
- ЦНАП м. Дубляни, вул. Шевченка, 4;
- ЦНАП с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1;
- ЦНАП м. Львів, пр. Червоної Калини, 72А;
- ЦНАП, с. Лисиничі, вул. Шевченка, 48;
- ЦНАП, м. Львів, вул. Хвильового,14А;
- Шевченківська РА, м. Львів, вул. Липинського, 11;
- Залізнична РА, м. Львів, вул. Виговського, 34;
- Франківська РА, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85, каб. 111;
- Сихівська РА (приміщення соцзахисту), м. Львів, пр. Червоної Калини, 66;
- ЛКП «Левандівка», вул. Широка, 86Б;
- ЛКП «За замком», вул. Польова, 29А;
- ЛКП «Сигнівка», вул. Дозвільна,1;
- ЛКП «Варшавське», вул. Варшавська, 64;
- ЛКП «Житловик С», пр. Червоної Калини, 38;
- ЛКП «Княже місто», вул. Тиха, 5;
- ЛКП «Левандівка» (вул.Широка, 86Б).;
- «Управляюча компанія «Господар», м. Львів, вул. Пасічна, 49Б;
- Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10;
- Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, вул. Пекарська, 41.
Також у Львові діють 20 пунктів видачі пільгових транспортних карток після попередньої подачі документів:
- Залізнична РА, м. Львів, вул. Виговського, 34;
- Шевченківська РА, м. Львів, вул. Липинського, 11;
- Франківська РА, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85 (каб. 111);
- ЦНАП, с. Лисиничі, вул. Шевченка, 48;
- ЦНАП, м. Львів, вул. К. Левицького, 67;
- ЦНАП, м. Винники, вул. Галицька, 12;
- ЦНАП, смт Рудне, вул. Грушевського, 55;
- ЦНАП, смт Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2А;
- ЦНАП, м. Дубляни, вул. Шевченка, 4;
- ЦНАП, с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1;
- ЦНАП, м. Львів, пр. Червоної Калини, 72А;
- ЛКП «Рясне», вул. Шевченка, 350А;
- ЛКП «Княже місто», вул. Тиха, 5;
- ЛКП «Сигнівка», вул. Дозвільна, 1;
- ЛКП «За замком», вул. Польова, 29А;
- ЛКП «Житловик С», пр. Червоної Калини, 38;
- ЛКП «Левандівка» (вул.Широка, 86Б);
- Управляюча компанія «Господар», м. Львів, вул. Пасічна, 49Б;
- Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10;
- Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарська, 41.
Оформити пільгові транспортні картки у форматі «прийшов-подав-отримав» (за 10-15 хв.) можна:
- Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10;
- Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, вул. Пекарська, 41;
- ЦНАП, м. Львів, вул. Виговського, 32;
- ЦНАП, м. Львів, пр. Червоної Калини, 72А;
- ЦНАП, м. Львів, вул. К. Левицького, 67А;
- ЦНАП, м. Львів, вул. Хвильового, 14А.
Щоб отримати пільговий е-квиток, необхідно мати при собі такі документи:
- паспорт громадянина або ID-картка;
- ідентифікаційний код(картка платника податків);
- посвідчення пільговика;
- одне кольорове фото 3х4.
До слова, станом на кінець січня, транспортну картку «ЛеоКарт» отримали вже 25 тис. пільговиків. Нагадаємо, що видавати пільгові електронні квитки почали у грудні минулого року. Повноцінно е-квиток планують запустити навесні цього року.
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