Подати документи на виготовлення «ЛеоКарт» можна в 26 пунктах

У Львові відкрили ще один пункт, де можна подати документи, а також отримати пільгову транспортну картку «ЛеоКарт». Львів’ян приймають у ЛКП «Левандівка» на вул. Широкій, 86Б. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Зазначимо, що раніше цього тижня вже відкрили два додаткові пункти видачі пільгових карток для проїзду в громадському транспорті. Йдеться про ЦНАП у с. Лисиничі на вул. Шевченка, 48 та вул. Липинського, 11 в будівлі Шевченківської райдержадміністрації.

Зазначимо, що у Львові подати документи на виготовлення «ЛеоКарт» можна в 26 пунктах:

ЦНАП м. Львів, вул. К. Левицького, 67;

ЦНАП м. Львів, вул. Виговського, 32;

ЦНАП м. Винники, вул. Галицька, 12;

ЦНАП смт Рудне, вул. Грушевського, 55;

ЦНАП смт Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2А;

ЦНАП м. Львів, вул. Шевченка, 374;

ЦНАП м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85;

ЦНАП м. Дубляни, вул. Шевченка, 4;

ЦНАП с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1;

ЦНАП м. Львів, пр. Червоної Калини, 72А;

ЦНАП, с. Лисиничі, вул. Шевченка, 48;

ЦНАП, м. Львів, вул. Хвильового,14А;

Шевченківська РА, м. Львів, вул. Липинського, 11;

Залізнична РА, м. Львів, вул. Виговського, 34;

Франківська РА, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85, каб. 111;

Сихівська РА (приміщення соцзахисту), м. Львів, пр. Червоної Калини, 66;

ЛКП «Левандівка», вул. Широка, 86Б;

ЛКП «За замком», вул. Польова, 29А;

ЛКП «Сигнівка», вул. Дозвільна,1;

ЛКП «Варшавське», вул. Варшавська, 64;

ЛКП «Житловик С», пр. Червоної Калини, 38;

ЛКП «Княже місто», вул. Тиха, 5;

ЛКП «Левандівка» (вул.Широка, 86Б).;

«Управляюча компанія «Господар», м. Львів, вул. Пасічна, 49Б;

Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10;

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, вул. Пекарська, 41.

Також у Львові діють 20 пунктів видачі пільгових транспортних карток після попередньої подачі документів:

Залізнична РА, м. Львів, вул. Виговського, 34;

Шевченківська РА, м. Львів, вул. Липинського, 11;

Франківська РА, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85 (каб. 111);

ЦНАП, с. Лисиничі, вул. Шевченка, 48;

ЦНАП, м. Львів, вул. К. Левицького, 67;

ЦНАП, м. Винники, вул. Галицька, 12;

ЦНАП, смт Рудне, вул. Грушевського, 55;

ЦНАП, смт Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2А;

ЦНАП, м. Дубляни, вул. Шевченка, 4;

ЦНАП, с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1;

ЦНАП, м. Львів, пр. Червоної Калини, 72А;

ЛКП «Рясне», вул. Шевченка, 350А;

ЛКП «Княже місто», вул. Тиха, 5;

ЛКП «Сигнівка», вул. Дозвільна, 1;

ЛКП «За замком», вул. Польова, 29А;

ЛКП «Житловик С», пр. Червоної Калини, 38;

ЛКП «Левандівка» (вул.Широка, 86Б);

Управляюча компанія «Господар», м. Львів, вул. Пасічна, 49Б;

Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10;

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарська, 41.

Оформити пільгові транспортні картки у форматі «прийшов-подав-отримав» (за 10-15 хв.) можна:

Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10;

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, вул. Пекарська, 41;

ЦНАП, м. Львів, вул. Виговського, 32;

ЦНАП, м. Львів, пр. Червоної Калини, 72А;

ЦНАП, м. Львів, вул. К. Левицького, 67А;

ЦНАП, м. Львів, вул. Хвильового, 14А.

Щоб отримати пільговий е-квиток, необхідно мати при собі такі документи:

паспорт громадянина або ID-картка;

ідентифікаційний код(картка платника податків);

посвідчення пільговика;

одне кольорове фото 3х4.

До слова, станом на кінець січня, транспортну картку «ЛеоКарт» отримали вже 25 тис. пільговиків. Нагадаємо, що видавати пільгові електронні квитки почали у грудні минулого року. Повноцінно е-квиток планують запустити навесні цього року.