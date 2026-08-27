Простір води відкриють в комунальному приміщенні на вул. Володимира Великого

У Львові на вул. Володимира Великого планують створити сучасний науково-пізнавальний та інформаційний центр «Простір води AQUA 2100». Реалізовуватиме проєкт ЛМКП «Львівводоканал».

Функції замовника робіт із реконструкції приміщення на вул. Володимира Великого, 109 Б для облаштування цього простору надали «Львівводоканалу» на сесії Львівської міськради, повідомили в мерії.

Як пояснюють у Львівводоканалі, «Простір води AQUA 2100» стане відкритим майданчиком, де мешканці зможуть більше дізнатися про воду, роботу міської водної інфраструктури та безпосередньо взаємодіяти з підприємством.

«Це буде не просто інформаційний пункт. Простір поєднає освіту, комунікацію, сучасні сервіси та можливість пізнати шлях води — від її потрапляння до наших домівок і до очищення після використання.

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Тут плануємо створити інтерактивні та симуляційні зони, простір для лекцій і зустрічей, конференц-зал, а також забезпечити доступність для різних категорій відвідувачів — дітей і молоді, мешканців міста, ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю та гостей Львова», — зазначають у підприємстві.

Одним із завдань нового простору також стане розвантаження чинного сервісного центру «Львівводоканалу» на вул. Зеленій, 64. Нині мешканці звертаються туди не лише для отримання послуг чи вирішення конкретних питань, а й за консультаціями та інформацією.

«Новий простір дасть змогу розділити ці потоки: сервісний центр на вул. Зеленій зосередиться на обслуговуванні споживачів, а „Простір води AQUA 2100“ — на інформуванні, комунікації, навчанні та просвітницькій роботі», — додають у Львівводоканалі.

«Простір води AQUA 2100» облаштують у приміщенні на вул. Володимира Великого, 109 Б. Для цього «Львівводоканал» проведе реконструкцію комунального приміщення площею 444,72 м².

«Нове будівництво не потрібне — йдеться про те, щоб дати існуючому міському майну нове життя та нову функцію», — наголошують у ЛМКП «Львівводоканал». На облаштування центру «Простір води AQUA 2100» знадобиться близько двох років.