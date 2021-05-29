Віталій Марків урочисто підняв у Львові прапор в пам'ять про Сергія Кульчицького

У суботу, 29 травня, у день вшанування пам’яті Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, військовий Віталій Марків урочисто підняв національний прапор на Меморіалі Героїв Небесної Сотні, йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

29 травня – день, коли трагічно загинув в Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький. З нагоди вшанування його пам’яті у Львові підняли прапор на Меморіалі Героїв Небесної Сотні. Це урочисто зробив Віталій Марків – військовий та головний сержант батальйону оперативного призначення імені генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії України. До нього долучилися духовий оркестр та прапороносна група військової частини № 3002.

До слова, Віталій Марків також є учасником Революції гідності та російсько-української війни. Він брав участь у боях за Слов'янськ, Вуглегірськ, Станицю Луганську та Попасну. У липні 2019 року італійський суд визнав Віталія винним у загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі в травні 2014 року. У листопаді минулого року він був повністю виправданий та звільнений апеляційним судом Мілана.