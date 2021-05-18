Водійка легковика хотіла обігнати трамвай, але назустріч їхав ще один

Ввечері 17 травня на початку вул. Замарстинівської у Львові легковий автомобіль потрапив у ДТП з двома трамваями. Легковик в’їхав майже під колеса електротранспорту, а справа його вдарив ще один трамвай. Двох постраждалих доставили у лікарню.

Аварія трапилася близько 21:20 на роздоріжжі Замарстинівської і Богдана Хмельницького. Водійка автомобіля Ford Fiesta намагалася обігнати трамвай №6, виїхала на зустрічну і зіткнулася з іншим трамваєм №6, що їхав у напрямку центру.

Внаслідок ДТП постраждали двоє людей, повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції. 32-річну жінку та трирічну дівчинку доставили в лікарню швидкої меддопомоги.

Обох водіїв трамваїв перевірили на стан сп’яніння, результат негативний.

У «Львівелектротрансі» ZAXID.NET уточнили, що простій трамваїв через ДТП був півтори години.