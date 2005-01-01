У Львові встановлять інформаційну таблицю польському дисиденту Яцеку Куроню

Яцек Куронь народився у Львові

У Львові встановлять інформаційну таблицю польському політичному діячу Яцеку Куроню. Таблицю встановлять на площі, названій на його честь. Відповідне рішення у п’ятницю, 15 червня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Згідно з рішенням, таблицю Яцеку Короню встановлять на площі біля Польського консульства, яку в березні назвали на честь Яцека Куроня, а в травні відремонтували.

Виготовити та встановити таблицю має Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору».

Таблицю не кріпитимуть до якоїсь з будівель, а розташують на території самої площі як окрему конструкцію.

Яцек Куронь — польський політичний діяч, визначний учасник антикомуністичної опозиції народився у Львові 3 березня 1934 року. Він був співавтором стратегії незалежної профспілки «Солідарність» і учасником «Круглого столу» 1989 року, що призвів до виборів і зміни влади у Польщі. Куронь працював міністром праці та соціальної політики у 1989 - 1993 рр. і обирався депутатом Сейму в 1989 - 2001 рр. Помер видатний львів'янин 17 червня 2004 року, похований у Варшаві на військовому цвинтарі Повонзки.