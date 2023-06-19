Ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про протести проти ЛГБТ в Україні.

У червні в багатьох містах світу відбуваються Паради рівності або ж прайди. От нещодавно такий відбувся у Варшаві. І я вже чую зойки консерваторів. Так-так, хвиля парадів ЛГБТ вже досягла столиці католицької Польщі. Участь у прайді взяв навіть мер Варшави Рафал Тшасковскі. Прибула також міська голова Парижа Анн Ідальго. Отож іще один форпост консерватизму тріщить під натиском меншин.

У Варшаві не всі раділи через проведення Параду рівності. Звісно, що був і спротив з боку християнських консерваторів і націоналістів. Як описала ситуацію запрошена гостя з Парижа Анн Ідальго: «Залишаймось пильними, тому що навіть у Європі в 2023 році ЛГБТ все ще страждають від дискримінації та насильства. Це щоденна боротьба з ультраправими та популістами. Ще нічого не виграно». Отож політики, які підтримують рівні права людей усіх ґендерів та орієнтацій, кажуть про продовження боротьби. І саме як боротьбу проти підриву так званих традиційних, родинних цінностей бачать свою місію найбільш пасіонарні представники протилежного ідеологічного табору.

В Україні триває війна, нам не до прайдів, не до парадів, однак на підтримку ЛГБТ-людей публічно виступили міністерства культури і закордонних справ, десятки великих бізнес-компаній, серед яких провідні мобільні оператори і навіть національний поштовий оператор «Укрпошта». Усі вони презентували свої логотипи у веселкових кольорах. Звісно, це сподобалося не всім. У соцмережах посипалися обурливі коментарі.

А деякі націоналістичні організації відреагували не лише віртуально. Молодіжне крило «Правого сектора» «Права молодь» передбачувано охрестила веселковий флешмоб пропагандою ЛГБТ і закликала бойкотувати мережу магазинів електроніки Comfy.

Молоді націоналісти провели свої акції під магазинами Comfy у найбільших містах України. У Львові акція відбулась в одному з торгових центрів. Учасники роздавали відвідувачам листівки, а ще поширювали фейкові страшилки про загниваючий Захід і нагадували про сімейні цінності.

До цієї акції у мене одразу декілька зауважень. По-перше, вона жалюгідна. Діти на відео говорять непереконливо, несміливо, вони ніби бояться, що забудуть слова і їх за це поб’ють старші куратори. По-друге, хлопчині, який говорив про дегенеративні і сімейні цінності, треба підстригтися. Бо з такою зачіскою, яку в мене на районі називали словом «патли», неканонічно проповідувати консервативні цінності. Це ж бабська зачіска, нє?

Ну і по-третє, а чому «Права молодь» вирішила бойкотувати саме мережу Comfy? Чому не МЗС і Дмитра Кулебу, не «Укрпошту», не «Київстар» чи дитяче видавництво «Веселка»? Невже їх бойкотувати складніше? А ще по-четверте: у зверненні «Правої молоді» звучать відверті фейки в дусі російської пропаганди, заяви, що в Іспанії ЛГБТ-пропаганда нібито просуває закон про зоофілію, а в Німеччині про педофілію – це просто мерзенна брехня.

До речі, російський фейк про залучення дітей до ЛГБТ-пропаганди в Україні нещодавно поширював львівський священик Юрій Бойко, але в нас про це був окремий випуск. Окрім Львова, акції «Правої молоді» відбулися біля магазинів Comfy в Одесі, Ужгороді, Сумах, Житомирі, Києві та Дніпрі. Якогось помітного ефекту вони ніде не дали. Хіба що в Ужгороді відбулася дрібна сутичка.

І знову все це виглядало, як жалюгідна провокація. У такий спосіб, дорогі юні націоналісти, ви жодних цінностей не захистите. От у мене як у консервативного галичанина і батька трьох дітей не виникає жодного бажання вас підтримати. Це ваше етичне і естетичне фіаско. Наразі ви дієте як провокатори, поширюючи брехню московських пропагандистів. Це нічим не відрізняється від риторики Путіна.

Боротьба за цінності виключає використання брехні як методу досягнення цілі. І наразі у всіх нас є справді єдиний небезпечний ворог, на боротьбу з яким варто спрямувати усі сили. Замість того, щоб займатися відвертою клоунадою у торгових центрах.