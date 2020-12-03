У Львові 3 грудня запрацював офіційний транспортний портал, що дозволяє в онлайн-режимі відстежити рух електротранспорту, а також переглянути графіки руху трамваїв і тролейбусів.

«Кожен із наших працівників вносив свої пропозиції та ідеї на основі багаторічного досвіду, знань та вмінь. Усі пасажири, львів'яни чи гості міста зможуть відслідкувати у режимі реального часу рух трамваїв та тролейбусів, а також отримувати оперативну інформацію про ремонтні роботи чи будь-які в зміні руху», – розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо.

Розробка порталу let.org.ua тривала півроку. На сайті, крім онлайн-відстежування маршрутів та графіків руху можна підписатись на новини «Львівелектротрансу», купити проїзні абонементи, знайти адреси кіосків, де продають квитки, дізнатися про інші безконтактні способи оплати проїзду тощо.

Транспортний портал розробили фахівці компанії OneSoft. Її керівник Андрій Ковалик під час презентації порталу зазначив, що поступово на сайті з’являтимуться й інші функції для пасажирів. Зокрема, як уточнила ZAXID.NET речниця «Львівелектротранс» Ольга Мельник, наразі для порталу розробляють мобільний додаток. Вартість розробки порталу становить 130 тис. грн.

Зазначимо, що у Львові кілька років не було офіційного порталу чи додатку для відстежування руху громадського транспорту. Досі львів’яни користувалися неофіційним сервісом EasyWay, але дані там не завжди відображають реальну кількість транспорту на маршруті. Крім цього, львів’яни могли отримувати інформацію про рух громадського транспорту через чат-бота LvivCityHelper bot