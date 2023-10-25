Галицький районний суд Львова 19 жовтня виніс вироки двом бойовикам Вадиму Погорєлову та Сергію Чуркіну, які воювали на боці Росії та влітку цього року потрапили в полон до військовослужбовців ЗСУ. Їм призначили по 15 років тюрми з конфіскацією майна кожному. Про завершення розгляду справ у суді повідомили обласна прокуратура та СБУ Львівщини. Раніше аналогічне покарання отримали два зрадники Сергій Вердиш та Володимир Хмель.

За матеріалами справ, уродженці Макіївки Вадим Погорєлов та Сергій Чуркін у 2022 році добровільно перейшли на бік ворога та вступили до лав незаконного формування «Народної міліції» так званої «ДНР». Чоловіки пройшли військову підготовку у збройних підрозділах Росії та виконували обов’язки стрільця та водія.

Вадим Погорєлов, Сергій Чуркін, Сергій Вердиш та Володимир Хмель отримали вироки за державну зраду (фото СБУ)

За час несення військової служби фігуранти заступали на чергування на бойові позиції в райони зіткнення із ЗСУ. Також забезпечували безпеку місць перебування збройних сил Росії та доставляли їм продукти харчування.

У липні цього року військослужбовці ЗСУ взяли зрадників у полон на території Донецької області. Наразі їх утримують в українській пенітенціарній установі.

Вироком суду обвинувачених визнано винними у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності непередбачених законом збройних формувань (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 ККУ). Їм призначено покарання – 15 років тюрми з конфіскацією майна.

На початку жовтня Галицький районний суд Львова 4 жовтня виніс вироки двом уродженцям Донеччини Сергію Вердишу та Володимиру Хмелю, які воювали на боці російських окупантів, а згодом потрапили в полон до ЗСУ.