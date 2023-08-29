Зловмисника знайшли за допомогою камер відеоспостереження

Поліція затримала 45-річного мешканця Рудного, який ввечері 28 серпня на Приміському вокзалі завдав ножових поранень двом чоловікам. За інформацією правоохоронців, між чоловіками виник конфлікт. У прес-службі поліції Львівської області повідомили, що поранені перебувають у лікарні.

«До поліції надійшло повідомлення від 36-річного жителя Винників про те, що він, перебуваючи на Приміському вокзалі, отримав ножове поранення. Поліцейські встановили, що разом із заявником на території вокзалу перебував 34-річний житель одного з сіл Самбірського району, який також отримав ножові поранення», – розповіли поліцейські.

Правоохоронці встановили, що у потерпілих виник конфлікт із 45-річним мешканцем Рудного. Під час сварки затриманий завдав обом чоловікам ножові поранення у груди.

Поліцейські знайшли зловмисника за допомогою камер відеоспостереження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Відтак затриманому за скоєне загрожує покарання – до восьми років в'язниці.