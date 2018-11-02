У Мелітополі в автомобілі під час руху вибухнув газовий балон

За кілька хвилин машина майже повністю згоріла

У Мелітополі на вул. Інтернаціоналістів у п'ятницю, 2 листопада, в Toyota Camry вибухнув газовий балон. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Як повідомляється, за кілька хвилин машина майже повністю згоріла. На місці інциденту працюють рятувальники, поліція.

Фото «РІА-Мелітополь»

Водій кинув автомобіль на проїжджій частині і втік. Його пошуками займаються правоохоронці.

Фото «РІА-Мелітополь»

Інформації про постраждалих наразі немає.