У Мелітополі в автомобілі під час руху вибухнув газовий балон
Водій кинув автомобіль на проїжджій частині і втік
Суспільство — Андрій Стець, сьогодні, 13:3012580
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За кілька хвилин машина майже повністю згоріла
У Мелітополі на вул. Інтернаціоналістів у п'ятницю, 2 листопада, в Toyota Camry вибухнув газовий балон. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».
Як повідомляється, за кілька хвилин машина майже повністю згоріла. На місці інциденту працюють рятувальники, поліція.
Фото «РІА-Мелітополь»
Водій кинув автомобіль на проїжджій частині і втік. Його пошуками займаються правоохоронці.
Фото «РІА-Мелітополь»
Інформації про постраждалих наразі немає.
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