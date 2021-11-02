У місті Копичинці Чортківського району 1 листопада повалили аварійну водонапірну вежу. Десятиметрова споруда довгий час перебувала в аварійному стані, тож ще три роки тому адміністрація дитсадка, що розташований поруч, написала заяву на ліквідацію водонапірної вежі. Демонтаж споруди спеціальна фірма, яка займається подібними роботами.

Відео падіння водонапірної вежі опублікували на місцевій Instagram-сторінці Копичинці та околиці. «Водонапірна вежа була на території Копичинецького ДНЗ ясла-садок «Барвінок». Споруда перебувала в аварійному стані та становила небезпеку для життя та здоров’я оточуючих», – повідомили місцеві мешканці.

Мер Копичинців Богдан Келічавий розповів ZAXID.NET, що керівництво дитячого садка вже давно просило знести аварійну вежу, щоб вона не впала сама під час негоди.

«Вони заяву на ліквідацію аварійної водонапірної вежі писали ще три роки тому. Споруду давно списали з балансу садка. Вона була пошкоджена і в садочку, який кожен день відвідують наші дітки, боялися, що будь-яка сильніша негода може просто повалити вежу на подвір'я і задати комусь, не дай Боже, шкоди. Тому ви виділили кошти на її ліквідацію і фірма провела демонтаж», – розповів Богдан Келічавий.