В момент трагедії на подвір’ї дитячого садка гуляли 18 дітей

У четвер, 21 жовтня, у Кременчуці Полтавської області у дитячому садку на двох дітей впала гілка з дерева, їх госпіталізували в лікарню. Про це повідомили у Національній поліції.

«Приблизно о 12:00 до поліції надійшла інформація від медиків, що на території дитячого садочка, розташованого по вулиці Софіївській, упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей», – йдеться у повідомленні

Поліцейські повідомили, що травмованих дітей госпіталізували до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з'ясовують усі обставини.

За інформацією «Кременчуцької газети», постраждалі – п’ятирічний хлопчик і чотирирічна дівчинка. У хлопчика діагностували переломи стегна, дівчинка перебуває в комі в реанімаційному відділенні, її стан критичний.

Також за інформацією кременчуцьких ЗМІ постраждала й вихователька. Загалом у цей час на подвір’ї прогулювалися 18 дітей.

За фактом травмування двох малолітніх дітей відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Щодо дерева, з якого впала гілка, то попередньо відомо, що воно було кроноване.