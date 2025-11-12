З цієї криниці досі подають воду для школи

На Тернопільщині дослідники виявили вірменську криницю, датовану XVII століттям. Її побудували та оздобили вірменські майстри у селі Язловець. Про унікальну знахідку повідомила «Україна Інкогніта». Криниця розташована біля колишнього вірменського храму.

Криниця ззовні виглядає як звичайний кам’яний резервуар з водою. Однак це складна гідроспоруда, зведена понад 400 років тому. Головна частина криниці – великий підземний резервуар, куди вода надходить із потужного джерела, схованого у невеликій мурованій споруді, яка нагадує звичайний сільський погріб і зачинена на замок.

Прихована криниця розташована біля колишнього вірменського храму

У цій споруді експедиція «Україна Інкогніта» виявила різьблену плиту з датою та написами, викарбуваними латиною та вірменською мовою. Зокрема, латиною зазначено: «Вірменин Акоп для блага суспільства збудував. 1611 рік». А вірменською мовою – «Цей хрест і побудоване джерело – роботи Акопа та його брата Степана. Закінчені по вірменському літочисленню 1000 і 60 року. Абрам (майстер-різьбяр по каменю – ред.) виконав з відданістю». Дата напису 1787 – це рік чергової реконструкції.

Над джерелом є фундаційна таблиця вірменину Акопу

Фундаційна таблиця у вірменській криниці, за словами дослідників, – рідкість. Подібні пам’ятки зазвичай стосуються храмів або замків. У Язловці подібні таблиці вмуровані у стіни місцевого польського костелу. Зокрема, таблиця з криниці схожа за оздобленням на надгробок польського композитора Миколая Ґомулки, який жив у 1535-1609 роках. Надгробок вмурували у стіну місцевого костелу. За словами дослідників, імовірно, надгробок і фундаційна таблиця – витвір рук одного і того ж вірменського майстра, який жив і працював у місті Язловець.