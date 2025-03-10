Остаточне рішення щодо весняних канікул – за закладами освіти

Учні шкіл Мукачівської громади матимуть тиждень весняних канікул, які триватимуть з 16 по 23 квітня. Тривалість і дату відпочинку для школярів запропонували освітяни на гуманітарній раді в мерії Мукачева 10 березня.

Як повідомили в пресслужбі міської ради, остаточне рішення щодо весняних канікул – за закладами освіти.

«Терміни весняного відпочинку будуть узгоджені з навчальним планом та враховують необхідність рівномірного розподілу навчального навантаження протягом року. Перерва дозволить школярам відпочити перед завершальним етапом навчального процесу», – зазначили в Мукачівській міськраді.

Нагадаємо, у цьому році через захворюваність на ГРВІ та грип навчання у школах Мукачева призупинили з 18 по 21 лютого. З 25 лютого по 7 березня усіх школярів на Закарпатті відправили на дистанційне навчання.