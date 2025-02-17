Навчальний процес призупинять з 18 по 21 лютого у 32 школах Мукачівської громади

З 18 по 21 лютого в усіх закладах загальної середньої освіти на території Мукачівської громади призупинять навчальний процес. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Як повідомили у пресслужбі Мукачівської міської ради, навчання у школах призупиняють через зростання кількості випадків гострих респіраторних захворювань серед учнів. Йдеться про 32 навчальні заклади середньої освіти в Мукачеві та селах громади.

«Просимо батьків уважно стежити за самопочуттям дітей та у разі симптомів захворювання звертатися до лікаря. Для отримання актуальної інформації слідкуйте за офіційними повідомленнями», – зазначили в міськраді і додали, що дошкільні навчальні заклади громади працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, через ріст захворювання на ГРВІ та грип 10 лютого на дистанційне навчання перевели усі школи Ужгорода. В обласному центрі Закарпаття діти навчатимуться онлайн щонайменше 2 тижні.