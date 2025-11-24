Різдвяна ялинка в Мукачеві у 2024 році

У понеділок, 24 листопада, на площі перед мукачівською Ратушею почали встановлювати різдвяну ялинку. 15-метрове штучне дерево встановлюють у центрі міста дев’ятий рік поспіль.

Як повідомили у Мукачівській міській раді, ялинку прикрасять святковою ілюмінацією та іграшками, які придбали кілька років тому. Напередодні Дня святого Миколая її засвітять.

«Дев'ятий рік поспіль у центрі міста встановлюють штучну новорічну ялинку. Її висота – 15 метрів. Наразі триває монтаж конструкцій, опісля її почнуть прикрашати», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, металевий каркас ялинки разом з хвоєю у 2016 році обійшовся бюджету Мукачева у понад 300 тис. грн.

У 2021 році місто також придбало 3D-гірлянду за понад 120 тис. грн, світлодіодну інсталяцію «Зірковий тунель» за понад 260 тис. грн та понад 200 штук різних гірлянд на понад 318 тис. грн. У 2024 році ілюмінацію розмістили у парку імені Андрія Кузьменка.