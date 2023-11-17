Діти зможуть зустрітися з Миколаєм, зробити фото, написати йому листа та отримати подарунок

З 25 листопада по 5 грудня у середньому дворі мукачівського замку «Паланок» діти зможуть зустрітися з Миколаєм, зробити фото, написати йому листа та отримати подарунок.

Резиденція прийматиме відвідувачів щодня з 12.00 по 17.00, повідомили у мукачівській міській раді.

Вхід до резиденції святого Миколая буде безкоштовним та входитиме у вартість вхідного квитка до Мукачівського історичного музею, який розташований у стінах замку. Вартість квитка в замок для дорослих – 100 гривень, для дітей шкільного віку – 50 гривень, студентів та пенсіонерів – 70 гривень, а для дошкільнят у супроводі батьків вхід безкоштовний.

Додамо, що з 1 вересня Українська греко-католицька церкви та Православна церква України перейшли на новий календар. Тож цього року вірники відзначатимуть День святого Миколая 6 грудня.