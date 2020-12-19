У водах Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії пірати напали на судно STEVIA під прапором Камеруну й захопили в заручники вісьмох членів екіпажу, серед яких – шестеро українців, повідомили профільне видання Seafarers Journal та дочка одного із захоплених моряків Христина Пуленко.

В полон потрапили капітан судна, старший помічник капітана, другий помічник, старший механік, електромеханік і вайпер. Членів екіпажу пірати захопили ще 16 грудня.

Дочка моряка назвала тільки ім'я свого батька – Резніченко Семен Іванович, 40 років. Імен решти заручників вона не знає.

У Міністерстві закордонних справ України «Суспільному» підтвердили факт захоплення в полон українських моряків.

«Посольства України в Нігерії та Албанії, оскільки судновласником є албанська компанія, вживають відповідних заходів реагування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств», – сказали у відомстві.

Дочка захопленого старшого помічника також розповіла, що на судні були проблеми з водою та їжею, судновласник на дзвінки та повідомлення родичів не відповідає.

Напади піратів на судна в Нігерії трапляються регулярно, однак зазвичай заручників вдається звільнити. Проте іноді цей процес може тривати кілька місяців.