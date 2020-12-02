П’ятеро людей загинули, серед яких – 9-місячне немовля, у вівторок, 1 грудня, внаслідок в’їзду автомобіля у натовп людей у німецькому місті Трір, повідомила агенція Reuters.

Серед загиблих, зокрема, були троє жінок та один чоловік. Окрім цього, ще близько 15 людей постраждали. Деякі з них перебувають у критичному стані.

Автомобілем керував 51-річний місцевий мешканець. Його затримали через декілька хвилин після інциденту. Наразі поліція його допитує.

У прокуратурі повідомили, що водій був п’яний. З огляду на це, влада не вважає, що наїзд міг бути спланованим ісламістами. Хоча зовсім відкидати цю версію не буде.

Очікується, що фахівці нададуть оцінку психічного стану затриманого, щоб зрозуміти, чи можна його притягнути до відповідальності.

Крім того, відомо, що підозрюваний останні кілька ночей провів у машині, та, начебто, не мав постійного місця проживання. Автомобіль, на якому він в’їхав у натовп, був зареєстрована на чуже ім’я.