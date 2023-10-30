Скільки саме триватимуть навчання, у ВПС Німеччини не уточнили

Німеччина розпочала чергове навчання для українських військовослужбовців з управління зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомили у прес-службі ВПС Німеччини у понеділок, 30 жовтня.

«Наша підтримка України продовжується. Сьогодні починається наступне навчання на ЗРК Patriot», – повідомили у прес-службі німецьких ВПС.

У навчаннях бере участь 61 український військовослужбовець. Окрім них, багатотижневий курс навчання проходитимуть десятеро українських мовних медіаторів. Скільки саме триватимуть навчання, у ВПС Німеччини не уточнили.

Зазначимо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про перемовини з Німеччиною щодо надання Україні ще однієї батареї системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Вперше Україна отримала ЗРК Patriot від Німеччини 18 квітня 2023 року.

Нагадаємо, 26 жовтня у США розпочалась льотна підготовка українських пілотів на винищувачах F-16. Курс підготовки триває приблизно пів року. Водночас за даними американських чиновників, українські льотчики отримають власну програму із застосування винищувачів через необхідність захищати українське небо вже зараз.