Трамваї курсуватимуть до 3:00 1 січня

У новорічну ніч чотири трамвайні маршрути Львова курсуватимуть довше, а 1 січня – за графіком вихідного дня. Про це повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Зокрема, у ніч із 31 грудня на 1 січня трамвайні маршрути №2, №3, №6 та №8 курсуватимуть до 3:00 ранку. Натомість упродовж п’ятниці 1 січня трамваї будуть їздити за графіком вихідного дня, тобто трамваїв на маршрутах буде менше, ніж у робочі дні.

Нагадаємо, що трамвай №2 курсує з вул. Коновальця до вул. Пасічної, трамвай №3 сполучає пл. Соборну та аквапарк, трамваєм №6 можна доїхати від залізничного вокзалу до вул. Миколайчука, а трамваєм №8 – із пл. Соборної до вул. Вернадського на Сихові.

Крім цього, як повідомили в АТП-1, 1 і 7 січня автобуси №1а, 2а та 45 не курсуватимуть, натомість автобус №8а буде їздити за графіком вихідного дня, а автобуси №3а, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 37, 46, 47а та 52 – за спеціальними графіками.

Також за графіком вихідного дня працюватимуть приватні перевізники.