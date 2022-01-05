Автомобілем керував 21-річний водій під наркотиками

У Івано-Франківську патрульні виявили 21-річного водія BMW, який керував автомобілем під наркотиками. Зупинили авто через порушення правил дорожнього руху. Пізніше під час обшуку в його 21-річного пасажира поліцейські знайшли сім пакетів з наркотиками, повідомила прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

Автомобіль BMW, який рухався з порушенням правил дорожнього руху, патрульні зупинили на вул. Надрічній у вівторок, 4 січня. Під час спілкування з 21-річним водієм, інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Проте чоловік відмовився пройти перевірку.

«В автомобілі, крім водія, перебував 21-річний пасажир. Під час поверхневої перевірки, відповідно до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні виявили в нього 7 поліетиленових пакетів з невідомою речовиною рослинного походження», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.