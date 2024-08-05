Євген Костін намагався вивезти ухилянта через пункт пропуску «Смільниця-Кросценко»

Старосамбірський районний суд визнав винним Євгена Костіна у незаконному переправленні людей через державний кордон, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Також суд конфіскував автомобіль Renault Master. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що Євген Костін заховав у багажнику ухилянта, який хотів потрапити до Німеччини. Однак прикордонники помітили чоловіка, коли той вилазив зі сховку.

За матеріалами справи, Євген Костін є пенсіонером і займається виробництвом текстилю на Тернопільщині. Обвинувачений разом з військовозобов'язаним чоловіком 31 травня 2024 року, приблизно о 15:00, приїхав до пункту пропуску «Смільниця-Кросценко» в селі Терло Самбірського району. Костін проконсультував чоловіка, який хотів потрапити до Німеччини, й заховав його у спеціально обладнаному місці у багажному відсіку кузова.

Прикордонники повідомляли, що ухилянтові 26-років і він є уродженцем Рівненщини. За перевезення через кордон він мав заплатити 3 тис. доларів.

У суді обвинувачений повністю визнав провину й розкаявся. Він розповів, що займається волонтерством і привозить з Європи автомобілі для ЗСУ. Зокрема, часто буває у німецькому Франкфурті. За словами Євгена Костіна, до нього звернулася знайома й попросила перевезти через держкордон свого родича.

Обвинувачений також розповів, що йому вдалося пройти паспортний кордон й приховати ухилянта. Однак прикордонники помітили військовозобов'язаного, коли той виліз зі сховку й автомобіль наближався до пункту пропуску вже через польський кордон.

Суддя Артем Титов визнав винним Євгена Костіна у незаконному переправленні людей через держкордон (ч. 1 ст. 332 ККУ), але призначив йому два роки умовного терміну. Крім цього, суд конфіскував автомобіль Renault Master 2012 року випуску, в багажнику якого обвинувачений перевозив ухилянта. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.